Ayodhya News: स्कैन करते ही पकड़ में आ गया फर्जी पास

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सूत्रों के अनुसार, रामकोट स्थित तीर्थ क्षेत्र कार्यालय से चार लोगों के लिए पास जारी हुए थे। पास के लिए इस्तेमाल पहचान पत्र पर शिव गुप्ता का नाम था, लेकिन दर्शनार्थियों में वह शामिल नहीं थे। उनकी आईडी लेकर सुनील गुप्ता अन्य लोगों के साथ मंदिर पहुंचा था। प्रवेश के दौरान सुरक्षा कर्मियों को संदेह हुआ। सीआरपीएफ ने वायरलेस के जरिये रेफरेंस की पुष्टि कराई, लेकिन पुष्टि नहीं हो सकी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने पास जारी करने वाले ऑपरेटर को पूछताछ के लिए बुलाया।सूत्रों के मुताबिक, ऑपरेटर ने पास जारी करने से इन्कार करते हुए इस्तेमाल की गई आईडी और पास जारी होने की प्रक्रिया की तकनीकी जांच कराने की मांग की। इसके बाद ट्रस्ट ने पास जारी करने वाले सॉफ्टवेयर की जांच संबंधित तकनीकी एजेंसी टाटा इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी (टीईसी) को सौंपी है। जांच में पास जारी होने के स्रोत और पूरी प्रक्रिया की पड़ताल की जा रही है। एसपी सुरक्षा विजय शंकर मिश्र ने कहा कि इस तरह का मामला उनके संज्ञान में नहीं है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।पहले भी सामने आ चुके फर्जीवाड़ेफरवरी 2025: पंजाब के श्रद्धालुओं को 4,000 रुपये में फर्जी वीआईपी पास बेचने के मामले में राम गुलेला बैरियर से तीन आरोपी पकड़े गए थे।अप्रैल 2026: ओडिशा की एक महिला से होटल संचालक ने मुफ्त दर्शन पास के नाम पर 2,000 रुपये वसूल लिए थे।जून 2024: आरती के फर्जी पास 1,500 रुपये में बेचे जाने का मामला सामने आया था। गेट पर बारकोड स्कैन के दौरान फर्जी पास पकड़ लिए गए थे।