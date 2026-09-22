Ayodhya News: न्यायिक रिमांड में आज पेश होेंगे आरोपी

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राम मंदिर चढ़ावा धनराशि चोरी के मामले में आठ आरोपियों रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, सुभाष श्रीवास्तव अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पाण्डेय व रमाशंकर मिश्रा को पुलिस द्वारा 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। संवाद विज्ञापन

राम मंदिर चढ़ावा धनराशि चोरी के मामले में आठ आरोपियों रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, सुभाष श्रीवास्तव अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पाण्डेय व रमाशंकर मिश्रा को पुलिस द्वारा 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। संवाद

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में 90 दिनों से जेल में निरुद्ध आठों आरोपियों को बुधवार को दसवीं बार न्यायिक रिमांड अभिरक्षा में न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं जेल में निरुद्ध आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू व सुभाष श्रीवास्तव के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई भी की जाएगी।