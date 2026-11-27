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विश्वविद्यालय प्रशासन का मुख्य ध्यान नकल विहीन संचालन और परीक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर रहा। कुल 102691 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 3234 छात्र-छात्राएं अनुपस्थित रहे। कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने परमहंस महाविद्यालय सहित कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया।उन्होंने कक्षों की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में चार दर्जन से अधिक मॉनिटर के माध्यम से सभी केंद्रों की लाइव निगरानी की जा रही है। (संवाद)