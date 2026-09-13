Ayodhya News: विद्यार्थियों ने नशामुक्ति का लिया संकल्प

विज्ञापन



सैकड़ों विद्यार्थियों और शिक्षकों ने आजीवन नशा मुक्त रहने का दृढ़ संकल्प लिया। कार्यक्रम उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने मार्गदर्शन हुआ। मुख्य अतिथि इस्कॉन के देव शंकर ने छात्र-छात्राओं और संकाय सदस्यों को व्यसनमुक्त समाज बनाने की शपथ दिलाई। कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने कहा कि नशा स्वास्थ्य, भविष्य और राष्ट्र की प्रगति बाधित करता है। उन्होंने छात्रों से ऊर्जा नवाचार और उद्यमिता में लगाने का आग्रह किया। देव शंकर ने आत्मसंयम से व्यसन से दूर रहने के लिए भगवद्गीता का उदाहरण दिया।



अयोध्या। डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रबंध एवं उद्यमिता विभाग की ओर से रविवार को नशा मुक्ति शपथ समारोह होगा।