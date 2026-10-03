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Ayodhya News: राज्य स्तरीय गतका और थांग-ता प्रतियोगिता का आगाज

Sat, 03 Oct 2026 11:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 03 Oct 2026 11:17 PM IST
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State-level Gatka and Thang-Ta competition kicks off
अयोध्या। डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल में शनिवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से राज्य स्तरीय गतका एवं थांग-ता प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न मंडलों से आए खिलाड़ियों ने पारंपरिक भारतीय खेलों में दमखम दिखाया।
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अंडर-17 फरी सोती स्पर्धा में वाराणसी मंडल ने पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता, जबकि मेजबान अयोध्या को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। वहीं, सिंगल सोती टीम स्पर्धा में मेरठ मंडल की टीम विजेता रही। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने किया। संवाद
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