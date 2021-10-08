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Ayodhya News: राम मंदिर में दृष्टिबाधित श्रद्धालुओं के लिए बनी विशेष लेन

Sat, 07 Nov 2026 01:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 07 Nov 2026 01:04 AM IST
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Special lane for visually impaired devotees at Ram Temple
अयोध्या। दृष्टिबाधित श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन अब अधिक सुगम होंगे। श्रीराम मंदिर के प्रवेश द्वार से मंदिर तक दृष्टिबाधित श्रद्धालुओं के लिए ब्रेल लिपि में विशेष पथ तैयार किया गया है। मार्ग पर जगह-जगह लगी रेलिंग पर ब्रेल लिपि में भगवान श्रीराम का नाम भी उकेरा गया है।
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इस पहल का उद्देश्य तकनीक और आस्था के संगम से दिव्यांग श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन में सहूलियत प्रदान करना है, ताकि दृष्टिबाधित भक्त भी स्वतंत्रता और सुगमता के साथ मंदिर तक पहुंच सकें। सात नवंबर को दीपोत्सव के दिन दोपहर 12 बजे श्रीराम मंदिर के प्रवेश द्वार पर इसका लोकार्पण होगा।
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