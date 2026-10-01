Ayodhya News: ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार दुकानदार की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 01 Oct 2026 12:35 AM IST
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अयोध्या। लखनऊ-गोरखपुर हाईवे पर बुधवार सुबह नाका स्थित कोचिंग के सामने पीछे से आए ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार दुकानदार की मौत हो गई। गनीमत रही कि हादसे में बाइक सवार दो अन्य लोग सुरक्षित बच गए। हादसे के बाद भागे ट्रेलर को नगर कोतवाली पुलिस ने बस्ती सीमा से पकड़ लिया।
सिद्धार्थनगर जिले के डमरुआ क्षेत्र के तुलसीयापुर खरहनियां निवासी सुशील चंद्र (31) अपने रिश्तेदार रमपत उर्फ मोनू और रामनाथ के साथ बाइक से अयोध्या आ रहे थे। तीनों रायपुर में चल रहे मेले में चश्मा, बेल्ट, कंघी आदि सामान की दुकान लगाए हुए थे। दुकान के लिए कुछ और सामान लेने तीनों अयोध्या आ रहे थे। बाइक मोनू चला रहा था, बीच में रामनाथ और पीछे सुशील चंद्र बैठे थे। इस दौरान मोनू ने हेलमेट पहन रखा था
बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे नाका स्थित कोचिंग के सामने पीछे से आए ट्रेलर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिर गए। सुशील चंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोनू और रामनाथ सुरक्षित हैं। सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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सिद्धार्थनगर जिले के डमरुआ क्षेत्र के तुलसीयापुर खरहनियां निवासी सुशील चंद्र (31) अपने रिश्तेदार रमपत उर्फ मोनू और रामनाथ के साथ बाइक से अयोध्या आ रहे थे। तीनों रायपुर में चल रहे मेले में चश्मा, बेल्ट, कंघी आदि सामान की दुकान लगाए हुए थे। दुकान के लिए कुछ और सामान लेने तीनों अयोध्या आ रहे थे। बाइक मोनू चला रहा था, बीच में रामनाथ और पीछे सुशील चंद्र बैठे थे। इस दौरान मोनू ने हेलमेट पहन रखा था
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बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे नाका स्थित कोचिंग के सामने पीछे से आए ट्रेलर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिर गए। सुशील चंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोनू और रामनाथ सुरक्षित हैं। सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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