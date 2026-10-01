Ayodhya News: लाल निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर सरयू

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सैकड़ों बीघे धान और गन्ने की फसल जलमग्न होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीण संतोष यादव और रामकेवल ने बताया कि जरूरी सामान लेने के लिए भी नाव से बाहर जाना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। खेतों में पानी लंबे समय तक भरा रहा तो फसल सड़ने की आशंका है। तहसील प्रशासन के अनुसार नौ गांव और मजरे के करीब 845 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि पांच नावें और तीन बाढ़ चौकियां लगाई गई हैं। फसल क्षति का सर्वे कराया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को सुबह-शाम लंच पैकेट और राहत सामग्री दी जा रही है। हालांकि, कैथी मांझा में एक दर्जन से अधिक सोलर लाइटें अब भी खराब हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बैटरी खराब होने से रात में गांव में अंधेरा रहता है।350 परिवारों को बांटी राहत सामग्रीरुदौली। बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने बुधवार को कैथी मांझा, सुलेमपुर, सल्हापुर और नूरगंज में 350 परिवारों को 26 प्रकार की राशन सामग्री वितरित की। राहत अभियान के तहत आठ अगस्त से अब तक 13 चरणों में कुल 3740 राशन किट वितरित की जा चुकी हैं। विधायक ने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस दौरान राजस्व विभाग की टीम और स्थानीय लोग मौजूद रहे।