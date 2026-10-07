Ayodhya News: पत्नी को वीडियोकॉल पर दिया तीन तलाक

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कोतवाली क्षेत्र के मीसा गांव की आइशा खातून की शादी करीब आठ साल पहले रुदौली के शम्स तबरेज से हुई थी। उनके सात साल का एक बेटा है। पति कुवैत में नौकरी करता है। एक अक्तूबर को आइशा रुदौली में एक शादी समारोह में गई थी। वहां सास महनूर फातिमा और ननद मरियम ने उसे रोककर बताया कि शम्स तबरेज ने उसे तलाक दे दिया है।उन्होंने यह भी बताया कि उसका दूसरा निकाह हो गया है। पीड़िता के अनुसार उसने पति को वीडियोकॉल किया तो उसने भी धमकी दी। इसके बाद वीडियो कॉल पर तलाक दे दिया। सीओ अरविंद सोनकर ने बताया कि आइशा खातून की तहरीर पर पति, सास और ननद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच की जा रही है।