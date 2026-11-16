Ayodhya News: बिना प्रयोग के 76 हजार छात्रों के प्रैक्टिकल का इम्तिहान

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प्रयोगशाला में उपकरणों पर धूल, कोनों में मकड़ी के जालेराजकीय इंटर कॉलेज की विज्ञान प्रयोगशालाओं की बदहाली विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। रसायन विज्ञान की लैब में प्रयोग के उपकरण धूल से ढके मिले तो रसायन रखने वाली बोतलें टूटी और बेतरतीब पड़ी थीं। लोहे के उपकरणों पर जंग की परत चढ़ चुकी थी। सिंक में पानी नहीं था और फर्श पर प्रयोग सामग्री बिखरी थी। कोनों में मकड़ी के जालों ने लंबे समय से उपेक्षा की गवाही दी। यहां हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विज्ञान वर्ग में 200 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।पूरे सत्र प्रयोगों से महरूम रहे विद्यार्थीएसएसबी में विज्ञान की पढ़ाई का व्यावहारिक पक्ष ही पटरी से उतरा नजर आया। यहां इस पूरे सत्र भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिकल नहीं कराया गया। सोमवार को रसायन विज्ञान का प्रयोग होना था, लेकिन दोपहर एक बजे तक प्रयोगशाला में सन्नाटा पसरा रहा। विद्यार्थियों के मुताबिक, शुक्रवार और शनिवार को होने वाला भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिकल भी अब तक नहीं हुआ। लैब में धूल से ढके उपकरण, जंग खाते सामान और सूखा सिंक व्यवस्था की पोल खोल रहे थे। प्रधानाचार्य ने शिक्षकों की ड्यूटी को पढ़ाई प्रभावित होने की वजह बताया।नई सामग्री आई, लेकिन प्रयोगशाला में नहीं दिखी सक्रियताएमपीएमएल आदर्श इंटर कॉलेज की प्रयोगशाला में संसाधनों की मौजूदगी तो दिखी, लेकिन उनके इस्तेमाल पर सवाल खड़े हुए। नए प्रयोगात्मक उपकरण पैक करके रखे मिले, जबकि पुरानी सामग्री बेंचों पर खुली पड़ी थी। प्रयोगशाला की अव्यवस्थित स्थिति नियमित प्रायोगिक गतिविधियों की तस्वीर पेश नहीं कर रही थी। यहां भी पानी की समुचित व्यवस्था नजर नहीं आई। हालांकि, प्रधानाचार्य वरुण सिंह का दावा है कि विद्यार्थियों का समय-समय पर प्रैक्टिकल कराया जाता है और लैब के लिए नई सामग्री भी मंगाई गई है। ऐसे में संसाधनों के उपयोग की स्थिति पर सवाल उठना लाजिमी है।