Ayodhya News: कंदैला में पुलिस बल तैनात

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बुधवार को राम लगन मौर्य के अंतिम संस्कार को परिजनों ने रोक दिया था। पीड़ित परिवार ने शासन से परिवार की सुरक्षा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही उन्होंने करणी सेना के सनी सिंह के विरुद्ध एक वायरल वीडियो को लेकर एसएसपी को तहरीर भी दी है। मृतक के भाई अखिलेश मौर्य ने बताया कि उनका पूरा परिवार मां के इलाज के लिए लखनऊ में है।पूरा कलंदर थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार पांडेय ने बताया कि गांव में सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की टीम तैनात की गई है। हत्या की घटना की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने राजू सिंह समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की ओर से उस वाहन को भी पकड़े जाने की बात सामने आ रही है, जिससे कथित तौर पर आरोपी घटना स्थल तक पहुंचे थे। हालांकि, पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। (संवाद)