Ayodhya News: सात करोड़ से तैयार हुआ यात्री होल्डिंग एरिया

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होल्डिंग एरिया में टिकट लेने, ट्रेन की जानकारी प्राप्त करने और ट्रेन का इंतजार करने की व्यवस्था है। यहां पांच टिकट काउंटर बनाए गए हैं। यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 17 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ट्रेनों के आवागमन और अन्य जरूरी सूचनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड के साथ 44 स्पीकर की उद्घोषणा प्रणाली स्थापित की गई है। केंद्र में फिलहाल 20 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है।इस यात्री सुविधा केंद्र के शुरू होने से प्लेटफॉर्म और स्टेशन के प्रवेश-निकास मार्गों पर भीड़ का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। त्योहारों, दीपोत्सव और राममंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर स्टेशन पर भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर भेजने से पहले निर्धारित होल्डिंग एरिया में ठहराया जा सकेगा। स्टेशन प्रबंधक महेंद्र नाथ मिश्रा के अनुसार, प्रतीक्षारत और बिना टिकट यात्रियों को भी यहां रखा जा सकता है।महिला और दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग व्यवस्थाकेंद्र में महिला और पुरुष यात्रियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं। दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष शौचालय की सुविधा है। छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए बेबी केयर रूम बनाया गया है। यात्रियों की सहायता के लिए मे आई हेल्प यू बूथ भी स्थापित किया गया है।