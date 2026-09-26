Ayodhya News: 65 केंद्रों पर पहली नवंबर से होगी धान की खरीद

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जिला खाद्य विपणन अधिकारी धनंजय सिंह ने बताया कि सरकार ने इस बार धान के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की है। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछले खरीफ विपणन वर्ष में जिले के 77 क्रय केंद्रों पर 68 हजार मीट्रिक टन लक्ष्य के मुकाबले 15,090 किसानों से 67,962.751 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी।

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अयोध्या। जिले में एक नवंबर से 28 फरवरी तक धान की खरीद की जाएगी। इसके लिए खाद्य विभाग, पीसीएफ, यूपीएसएस और मंडी समिति के कुल 65 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को धान बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। पिछले वर्ष धान बेच चुके किसानों को दोबारा पूरा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल ऑनलाइन नवीनीकरण कराना होगा।