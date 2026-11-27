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60 लाख रुपये की मशीन का संचालन एनवायरो जोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सीएसआर फंड के तहत करेगी। महापौर ने कहा कि जल की स्वच्छता एक बड़ी चुनौती थी, जिसका समाधान अब हो गया है।मशीन ऑक्सीजन, ओजोन और नैनो बबल तकनीक से बिना रसायन के जल को स्वच्छ रखेगी। इससे जलीय जीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। इसकी क्षमता प्रति घंटे 50 घन मीटर पानी साफ करने की है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडेय ने इसे रसायन मुक्त और पर्यावरण अनुकूल प्रणाली बताया।