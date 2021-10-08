Ayodhya News: पहले दिन किसी केंद्र पर नहीं हुई धान खरीद

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मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र में बनाए गए 20 सरकारी धान क्रय केंद्रों पर पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। केंद्र प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि खरीद के लिए बैनर और कांटे की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। किसानों को पंजीकरण कराने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है।वहीं, रुदौली स्थित एफसीएस क्रय केंद्र पर भी अधिकारी किसानों की राह देखते रहे। क्षेत्रीय खाद्य विपणन अधिकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि केंद्र को 10 हजार क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य दिया गया है। कुछ किसानों के एग्रीकल्चर फार्म में त्रुटियों के कारण पंजीकरण नहीं हो सका है।उधर, सोहावल तहसील में इस वर्ष नवीन मंडी सोहावल का क्रय केंद्र समाप्त कर दिया गया है। यहां के स्थान पर केंद्र नवीन मंडी अयोध्या में स्थापित किया गया है। पीसीएफ के तहत इब्राहिमपुर दिवली, हाजीपुर बरसंडी, मोकलपुर और कोटसराय में केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र को नौ हजार क्विंटल खरीद का लक्ष्य मिला है।जिला खाद्य विपणन अधिकारी धनंजय सिंह ने बताया कि बारिश से धान की फसल भीगने और नमी अधिक होने के कारण किसान अभी बिक्री के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। फसल सूखने के बाद खरीद में तेजी आने की उम्मीद है।