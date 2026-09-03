Ayodhya News: चंपत राय, अनिल मिश्र की वापसी पर नहीं हुई चर्चा

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बैठक दोपहर दो बजे शुरू होकर शाम पांच बजे तक चली। करीब तीन घंटे की बैठक में नए न्यासियों और सीईओ की नियुक्ति समेत मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रस्ट के नवनियुक्त महामंत्री गोविंद देव गिरि ने सीईओ के चयन के लिए गठित समिति की ओर से सुझाए गए तीन नामों का पैनल ट्रस्टियों के समक्ष रखा। इसके बाद गोविंद देव गिरि ने सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र का नाम सीईओ के लिए प्रस्तावित किया। देश के लिए उनके योगदान और उनकी सेवाओं से जुड़ी जानकारी भी ट्रस्टियों के समक्ष रखी गई। बताया गया कि करीब 40 मिनट तक चर्चा हुई, जिसके बाद सभी सदस्यों ने उनके नाम का समर्थन कर दिया।बैठक में ट्रस्ट के रिक्त पदों पर तीन नए न्यासियों की नियुक्ति को लेकर भी सभी सदस्य एकमत रहे। ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने स्पष्ट किया कि बैठक में पूर्व महासचिव चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्र की वापसी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की नई टीम बन चुकी है और अब उसका फोकस मंदिर की व्यवस्थाओं को बेहतर करने पर रहेगा।इनसेटसंतों को ट्रस्ट में शामिल करने की अटकलें भी खत्म- बैठक से पहले रामनगरी के कुछ संतों को ट्रस्ट में शामिल किए जाने की चर्चा थी। माना जा रहा था कि नए सदस्यों में संतों को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है, लेकिन बैठक में तीन नए न्यासियों के नाम सामने आने के बाद इन कयासों पर भी विराम लग गया। बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल ट्रस्ट अध्यक्ष के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास ने भी साफ किया कि चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्र की वापसी अथवा संतों को ट्रस्ट में शामिल किए जाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।