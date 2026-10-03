2027 में भाजपा के साथ ही रहेगी निषाद पार्टी : संजय निषाद

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सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान संजय निषाद ने कहा कि वह करीब साढ़े चार वर्ष से मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनके मुताबिक पहले मत्स्य विभाग उपेक्षित माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विभाग को नई दिशा मिली है। 2027 की चुनावी तैयारी पर उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 10 प्रांतों में बांटा है। प्रत्येक प्रांत में 10 लोकसभा क्षेत्र शामिल किए गए हैं।संजय निषाद ने कहा कि आगामी चुनाव में निषाद पार्टी उन विधानसभा सीटों पर भी मौका चाहती है, जहां भाजपा पहले चुनाव हार चुकी है। उन्होंने अयोध्या मंडल की छह विधानसभा सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी उतारने की तैयारी की बात कही। सुल्तानपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वहां पिछली बार पार्टी ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था और अब दो सीटों पर तैयारी की जा रही है।आरक्षण के सवाल पर मोदी-योगी सरकार पर भरोसा- निषाद समाज के आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी-योगी सरकार में ही इस मुद्दे का समाधान हो सकता है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से निषाद समाज के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए राम मंदिर निर्माण, निषादराज की प्रतिमा और महिलाओं को आरक्षण जैसे मुद्दे गिनाए। उन्होंने निषाद छात्रावास के मुद्दे पर भी जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात कर न्यायपूर्ण समाधान कराने का प्रयास करने की बात कही।