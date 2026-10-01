Ayodhya News: कृषि विवि के निखिल को देश में चौथा, विक्रम को 10वां स्थान

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रैंक के आधार पर दोनों विद्यार्थियों को देश के उच्च शिक्षण एवं शोध संस्थानों में परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर मिलेगा। नियमानुसार उन्हें फेलोशिप का लाभ भी मिलेगा, जिससे वे आगे शोध कार्य कर सकेंगे।कुलपति डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने दोनों विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा में यह उपलब्धि उनकी मेहनत, लगन और शैक्षणिक क्षमता का प्रमाण है। निखिल और विक्रम ने सफलता का श्रेय अभिभावकों के सहयोग, गुरुजनों के मार्गदर्शन और अपनी मेहनत को दिया।इस अवसर पर अधिष्ठाता डॉ. नमिता जोशी, लीगल सेल प्रभारी डॉ. रुद्र प्रताप सिंह, डीएसडब्ल्यू डॉ. डी. नियोगी, निदेशक प्लेसमेंट सेल डॉ. सत्यव्रत सिंह और सह अधिष्ठाता डॉ. जेपी सिंह मौजूद रहे।