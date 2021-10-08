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सितंबर के आखिरी दिनों में जिले में करीब तीन दिन तक झमाझम बारिश हुई थी। इसके बाद जगह-जगह जलभराव हो गया, जिससे मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनीं। माना जा रहा है कि इसके चलते मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी हुई। वहीं, डेंगू के मामले में इस बार पिछले वर्षों की तुलना में राहत रही है।आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में जिले में मलेरिया के 11 मरीज मिले थे। वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 19 हो गई, जबकि 2026 में अब तक 47 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। दूसरी ओर, वर्ष 2024 में डेंगू के रिकॉर्ड 694 मरीज मिले थे। वर्ष 2025 में इनकी संख्या घटकर 159 रह गई। मौजूदा वर्ष में अब तक 114 मरीज डेंगू की चपेट में आ चुके हैं।ठंड लगने और कंपकंपी के साथ चढ़ता है बुखारमेडिकल कॉलेज के फिजिशियन डॉ. पीयूष गुप्ता ने बताया कि मलेरिया होने पर मरीज को ठंड लगने के साथ कंपकंपी आती है और तेज बुखार चढ़ता है। सिरदर्द, बदन दर्द, पसीना आना और कमजोरी भी इसके प्रमुख लक्षण हैं। कई बार बुखार उतरने के कुछ समय बाद दोबारा चढ़ जाता है। उल्टी और जी मिचलाने की शिकायत भी हो सकती है। गंभीर स्थिति में बेहोशी, दौरे, पीलिया और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ऐसे लक्षणों को सामान्य बुखार समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।अचानक हुई बारिश से बढ़े मलेरिया के मामलेजिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. पीसी भारती ने बताया कि अचानक हुई बारिश के कारण मलेरिया के मामलों में कुछ इजाफा हुआ है। अभी इसका असर कम नहीं हुआ है। आमजन से अपील है कि घर और आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले, टायर और अन्य जलपात्रों की नियमित सफाई करें। रात में मच्छरदानी लगाकर सोएं।