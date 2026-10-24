Ayodhya News: मतदाता सूची पुनरीक्षण में जुटे लेखपाल, समाधान दिवस में लटके मामले

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इनसेट41 शिकायतों में दो का निस्तारणमिल्कीपुर। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में लेखपालों की ड्यूटी लगाए जाने से शनिवार को मिल्कीपुर सर्किल के तीनों थानों में आयोजित थाना समाधान दिवस प्रभावित रहा। इनायतनगर, कुमारगंज और खंडासा थानों में कुल 41 शिकायतें आईं, लेकिन मौके पर केवल दो का ही निस्तारण हो सका।इनायतनगर थाने में सुबह 10:15 बजे एसडीएम मिल्कीपुर पवन कुमार शर्मा और सीओ पीयूष पाल ने प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह के साथ शिकायतें सुनीं। कुछ देर बाद एसडीएम मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान का निरीक्षण करने चले गए, जबकि सीओ कुमारगंज थाने में सुनवाई के लिए रवाना हो गए। इनायतनगर थाने में कुल 28 शिकायतें आईं।60 बार शिकायत के बाद भी नहीं मिला समाधानबीकापुर/जाना बाजार। थाना समाधान दिवस में राजस्व अधिकारियों की अनुपस्थिति से शिकायतों के त्वरित निस्तारण में दिक्कत आई। प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में कुल 26 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इनमें से पांच का मौके पर निस्तारण कराया गया, जबकि 21 प्रार्थना पत्र जांच के लिए संबंधित पुलिस और राजस्व कर्मियों को सौंपे गए।दोहरी पातूपुर निवासी बुजुर्ग किसान रामतेज वर्मा शनिवार को एक बार फिर जमीन संबंधी विवाद की शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह करीब 40 बार तहसील दिवस और 20 बार थाना समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ।वहीं, हैदरगंज थाने में आयोजित थाना समाधान दिवस पर शिकायतों का निस्तारण नहीं हो सका। यहां कुल 11 फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। इनमें छह मामले राजस्व विभाग और पांच पुलिस विभाग से संबंधित थे। हालांकि, राजस्व कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण किसी भी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका।12 शिकायतें आईं, एक का भी निस्तारण नहींसोहावल। रौनाही थाने में शनिवार को आयोजित थाना समाधान दिवस पर राजस्व संबंधी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो सका। एसडीएम आदित्य विक्रम अग्रवाल और थाना प्रभारी रतन कुमार शर्मा की मौजूदगी में आयोजित समाधान दिवस में कुल 12 शिकायतें आईं। सभी मामले राजस्व विभाग से संबंधित थे। मौके पर किसी भी शिकायत का निस्तारण नहीं हो सका।