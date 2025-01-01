Ayodhya News: राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में नॉकआउट दौर शुरू, 13 मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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अंडर-17 बालिका वर्ग में पटना ने शिलांग को 4-0, लखनऊ ने चंडीगढ़ को 6-0, पुणे ने अहमदाबाद को 2-0 और हैदराबाद ने भोपाल को 2-0 से हराया। भुवनेश्वर ने शिलांग को 7-0, पटना ने चंडीगढ़ को 3-0 और भुवनेश्वर ने लखनऊ को 1-0 से शिकस्त दी। अंडर-19 वर्ग में हैदराबाद ने पटना को 1-0, भुवनेश्वर ने पुणे को 4-0, चंडीगढ़ ने अहमदाबाद को 5-0 और लखनऊ ने भोपाल को 5-0 से हराया। वहीं पटना ने पुणे को 2-0 और भुवनेश्वर ने हैदराबाद को 1-0 से पराजित किया।प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और कुछ देर तक मैच देखा। उन्होंने खिलाड़ियों को खेलों के महत्व और अयोध्या में विकसित हो रही खेल सुविधाओं के बारे में बताया। गेस्ट ऑफ ऑनर एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने बताया कि वह स्वयं भी खिलाड़ी रह चुके हैं और एक मैच में स्कूप उठाकर खेल का शुभारंभ कराया। मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह ने भी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच शुरू कराया। उन्होंने नवोदय विद्यालय में पढ़ने के महत्व को रेखांकित करते हुए आयोजन की सफलता की शुभकामनाएं दीं। साथ ही खिलाड़ियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना भी मौजूद रहे। अतिथियों के सम्मान में छात्राओं ने संगीत शिक्षिका प्रियंका भारती के निर्देशन में स्वागत गीत और कजरी गीत प्रस्तुत किए।