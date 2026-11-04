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Ayodhya News: राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में अधिक्ता संघ की अर्जी पर 12 को सुनवाई

Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
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Hearing on Advocates' Association's plea on the 12th
अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय सहित तीन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराने को लेकर अधिवक्ता संघ की अर्जी पर सुनवाई की संभावना बढ़ गई है।
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अदालत के आदेश के बाद भी थाना रामजन्मभूमि की पुलिस की ओर से आख्या प्रस्तुत न करने के कारण सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयूष त्रिपाठी ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 नवंबर नियत की है। 19 सितंबर को अधिवक्ता संघ के महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल की ओर से इस मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा, कृष्ण मोहन, गोपाल राव सहित अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराने का प्रार्थना पत्र दिया है। संवाद
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