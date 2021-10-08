Ayodhya News: शादी से इन्कार पर युवती ने की आत्महत्या

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पिता के मुताबिक उनकी बेटी का उसके दोस्त अरुण कुमार से प्रेम-प्रसंग था। दोनों ने मंदिर और कचहरी में विवाह भी किया था। दोनों अपने-अपने घरों में रह रहे थे। आरोप है कि पिछले कुछ माह से युवती परेशान रहती थी।तहरीर में पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया था कि अरुण ने विवाह से पहले और बाद में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में अरुण ने दूसरी जगह शादी तय कर ली और उनके विवाह को मानने से इन्कार कर दिया। पिता के अनुसार वह अरुण के परिवार से विवाह की बात करने पहुंचे तो अरुण, उसके पिता मन्नेराम, मां और भाई अजय ने गाली दी और विवाह मानने से इन्कार कर दिया। इसके बाद उनकी बिटिया ने मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि पिता के तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।