फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Gas cylinder explodes due to house fire

Ayodhya News: घर में लगी आग से फटा गैस सिलिंडर

Wed, 07 Oct 2026 11:22 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 07 Oct 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Gas cylinder explodes due to house fire
धमाके से दीवार में हुआ छेद।
बाबा बाजार। उमापुर गांव में मंगलवार रात करीब 10 बजे चैतराम गौतम के घर में अचानक आग लग गई। लपटों के बीच घर में रखा गैस सिलिंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया। हादसे में घर का पूरा सामान जल गया और मकान मलबे में तब्दील हो गया। धमाके से आसपास के मकानों की दीवारों में दरारें पड़ गईं।
विज्ञापन

चैतराम की पत्नी संजू के मुताबिक, हादसे से कुछ देर पहले घर में गैस की तेज दुर्गंध महसूस हुई थी। उन्होंने इसकी जानकारी पति को दी। चैतराम ने दरवाजा बंद कर सो जाने को कहा। कुछ देर बाद घर में रखे दूसरे सिलिंडर से अचानक लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई। लपटें बेकाबू होते देख संजू अपने तीनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल गईं। उनके बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद सिलिंडर में जोरदार विस्फोट हो गया। धमाके से घर में रखा सामान नष्ट हो गया।
विज्ञापन

उधर, हादसे की सूचना पर बाबा बाजार थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार आजाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। एसडीएम विनोद गुप्ता ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए लेखपाल को मौके पर भेजा जाएगा। रिपोर्ट मिलने के बाद पीड़ित परिवार को नियमानुसार सहायता दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed