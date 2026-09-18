Ayodhya News: एआई डिजाइन से आकार ले रहीं गणेश प्रतिमाएं

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राजस्थानी लोकशैली से प्रेरित ऊंट पर सवार गणेश की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कुछ प्रतिमाओं में भगवान गणेश को शिव के स्वरूप में दर्शाया गया है। इस बार 10 से 12 फीट तक की बड़ी प्रतिमाओं की मांग भी बढ़ी है। मूर्तिकारों का कहना है कि श्रद्धालु पारंपरिक स्वरूप के साथ कुछ नया और आकर्षक भी चाहते हैं। इसी के चलते एआई डिजाइन से लेकर विभिन्न धार्मिक और क्षेत्रीय थीम पर प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं।भोले के स्वरूप में गजाननदेवकाली क्षेत्र में एआई डिजाइन के आधार पर तैयार भगवान भोले के स्वरूप वाली गणेश प्रतिमा सभी को भा रही है। मूर्तिकार रामू दास ने बताया कि खास आर्डर पर मूर्ति तैयार की गई है।शंकर-पार्वती के हाथों पर विराजमान गणेशशंकर और पार्वती के हाथों पर विराजमान गणेश की विशेष प्रतिमा भी खूब भा रही है। मूर्तिकार छोटू पाल ने प्रतिमा में भगवान गणेश के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप भी उकेरा है।मुंबई की नटराज थीम पर गणेश प्रतिमामुंबई की नटराज थीम से प्रेरित गणेश प्रतिमा भी सभी प्रतिमाओं से जुदा है। मूर्तिकार संजय पाल ने बताया कि प्रतिमा में गणेश के पारंपरिक स्वरूप के साथ नटराज शैली की कलात्मकता को शामिल किया गया है।महाकाली स्वरूप में गणेश प्रतिमामहाकाली के स्वरूप में तैयार गणेश प्रतिमा भी लुभावनी लग रही है। मूर्तिकार बरुण पाल ने बताया कि प्रतिमा में पारंपरिक धार्मिक कलाकारी के साथ आधुनिक डिजाइन का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा शंकर भगवान का आशीर्वाद लेते गणेश की प्रतिमा को संजू पाल ने तैयार किया गया है। इन प्रतिमाओं पर राजस्थानी लोकशैली का असर भी दिख रहा है। राजस्थानी लोकशैली से प्रेरित ऊंट पर सवार भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार को मूर्तिकार उत्तम पाल बना रहे हैं। प्रतिमा में गणेश को ऊंट पर विराजमान दिखाया गया है।