Ayodhya News: संतकबीरनगर के लिए वाहन की टक्कर से महिला आरक्षी की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 26 Sep 2026 11:27 PM IST
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अयोध्या। कैंट क्षेत्र में शनिवार देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार महिला आरक्षी अमृता सिंह की मौत हो गई। हादसा कोटसराय स्थित होटल के सामने हुआ। अमृता सिंह संतकबीरनगर जिले के बखिरा थाने में आरक्षी के पद पर तैनात थीं और छुट्टी पर अपने घर आई थीं।
रौनाही क्षेत्र के टिनावां गांव निवासी अमृता सिंह शनिवार शाम अपने पिता सूर्यभान सिंह के साथ बाइक से देवकाली गई थीं। वहां चिकित्सक को दिखाने के बाद दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। कोटसराय में पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अमृता सिंह गंभीर रूप से घायल हो गईं।
हादसे के बाद परिजन और स्थानीय लोग उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। 108 एंबुलेंस की मदद से अमृता को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अमृता सिंह वर्ष 2025 बैच की आरक्षी थीं।
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सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि सड़क हादसे में महिला आरक्षी की मौत हुई है। हादसे में शामिल वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
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रौनाही क्षेत्र के टिनावां गांव निवासी अमृता सिंह शनिवार शाम अपने पिता सूर्यभान सिंह के साथ बाइक से देवकाली गई थीं। वहां चिकित्सक को दिखाने के बाद दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। कोटसराय में पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अमृता सिंह गंभीर रूप से घायल हो गईं।
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हादसे के बाद परिजन और स्थानीय लोग उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। 108 एंबुलेंस की मदद से अमृता को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अमृता सिंह वर्ष 2025 बैच की आरक्षी थीं।
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सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि सड़क हादसे में महिला आरक्षी की मौत हुई है। हादसे में शामिल वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।