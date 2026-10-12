Ayodhya News: नारियल-चुनरी से लेकर शृंगार किट तक महंगी

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चौक, नाका, देवकाली, सुभाष नगर और मंदिरों के आसपास की दुकानों पर ग्राहक पहुंच रहे हैं। बाजार में सामान्य लाल चुनरी के अलावा गोटे, जरी और सितारों से सजी चुनरियां भी उपलब्ध हैं। दुकानदारों के अनुसार, पहले 10 रुपये में मिलने वाली चुनरी अब 15 से 20 रुपये में बिक रही है। नारियल के दाम 10 से 15 रुपये बढ़कर 50 रुपये हो गए हैं। माता को अर्पित करने के लिए शृंगार किट 30 से 50 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है।देवकाली के दुकानदार चंदन ने बताया कि ग्राहकों की मांग के अनुसार अलग-अलग कीमतों की सामग्री रखी गई है। नवरात्र के पहले दिन करीब 15 हजार रुपये की बिक्री हुई। चौक बाजार के दुकानदार संजय गुप्ता ने बताया कि पूजन सामग्री महंगी होने के बावजूद खरीदारी बढ़ी है।