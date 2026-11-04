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Ayodhya News: सरकारी गोशाला में लगा दी झटका मशीन

Wed, 04 Nov 2026 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 04 Nov 2026 11:56 PM IST
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Electric fence installed at government cattle shelter
रुदौली। बेसहारा गोवंशों को सुरक्षित रखने के लिए बनी सरायमुगल गांव की सरकारी गोशाला में झटका मशीन लगाए जाने का मामला सामने आया है। बिजली का झटका देने वाली इस मशीन से गोवंशों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा हैं। गोशाला का संचालन और देखरेख ग्राम पंचायत स्तर पर होती है। ऐसे में मशीन किसके निर्देश पर लगाई गई और इसकी अनुमति किसने दी, यह स्पष्ट नहीं है।
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प्रशासक अखंड वीर सिंह ने बताया कि उन्हें मशीन लगाए जाने की जानकारी नहीं है। वहीं, खंड विकास अधिकारी अखिलेश गुप्ता ने बताया कि गोशाला में झटका मशीन नहीं लगाई जा सकती। मामले की जांच कराई जाएगी और लापरवाही मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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