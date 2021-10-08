Ayodhya News: दीपोत्सव से कुम्हारों के घरों में जगी उम्मीद की लौ

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रामेश्वर प्रजापति मां कामाख्या नगर पंचायत की ओर से गोमती नदी के तट पर आयोजित होने वाले दीपोत्सव के लिए दीये तैयार कर रहे हैं। उन्हें प्रति सैकड़ा करीब 90 रुपये मेहनताना मिल रहा है। इस हिसाब से उन्हें करीब 1.36 लाख रुपये मिलेंगे। पिछले साल की तुलना में 50 हजार अधिक दीयों का ऑर्डर मिलने से मेहनताने में करीब 45 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से घटती मांग के कारण आर्थिक परेशानी झेल रहे रामेश्वर के लिए यह ऑर्डर बड़ी राहत लेकर आया है।इसी तरह मां कामाख्या धाम में दीपोत्सव की तैयारियों से सैदपुर की स्वयं सहायता समूह सदस्य भानमती को भी रोजगार मिला है। उन्हें रुई की बाती बनाने का काम सौंपा गया है। इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी होगी।दीयों के साथ कुल्हड़ों की मांग भी बढ़ीमां कामाख्या नगर पंचायत के चेयरमैन शीतला प्रसाद शुक्ला ने बताया कि बिजली की झालरों और कृत्रिम रोशनी का चलन बढ़ने से मिट्टी के दीयों की मांग घटी थी। इसका असर कुम्हारों के पुश्तैनी कारोबार पर पड़ा, लेकिन दीपोत्सव और दीपावली के आयोजनों से उन्हें फिर काम मिलने लगा है। रुदौली के मां कामाख्या धाम, अमौनी धाम, हरिचनपुर धाम और भुलामऊ स्थित महात्मा गजाधर दास की तपोभूमि पर होने वाले दीपोत्सव के लिए भी दीये तैयार किए जा रहे हैं। मीरमऊ के त्रिलोकी 30 हजार और रामनरेश 15 हजार दीये बना रहे हैं। अकबरगंज के दीनानाथ और भारत प्रजापति 20-20 हजार, गफ्फार 20 हजार, हसीब 25 हजार और मेराज 30 हजार दीये तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा होटलों और ढाबों में मिट्टी के कुल्हड़ों की मांग बढ़ने से भी कुम्हारों को अतिरिक्त आमदनी हो रही है।