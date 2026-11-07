अयोध्या में दीपोत्सव: रामनगरी में बनेगा विश्व रिकॉर्ड, पहली बार उपराष्ट्रपति-सीएम करेंगे रामदरबार का राजतिलक

पुष्पक विमान से आएंगे प्रभु श्रीराम, होगा राजतिलक

अवधपुरी आज त्रेतायुग के उस स्वर्णिम प्रसंग को साकार करने जा रही है, जब वनवास पूरा कर प्रभु श्रीराम माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। रामचरितमानस की चौपाई ‘अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सोभा कै खानी’ मानो रामनगरी के वर्तमान स्वरूप में जीवंत हो उठी है। रामकथा पार्क में सजे राम दरबार में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्रीराम का राजतिलक करेंगे।



‘पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता...’ की चौपाइयों का भाव शनिवार दोपहर साकार होगा। पुष्पक विमान के प्रतीक स्वरूप हेलीकॉप्टर से प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों व संतों के साथ उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद भरत मिलाप का प्रसंग होगा। पुष्पवर्षा के बीच प्रभु श्रीराम रामकथा पार्क पहुंचेंगे, जहां भव्य राम दरबार सजा है।



त्रेतायुग में महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्रीराम का प्रथम राजतिलक किया था। उसी प्रसंग की प्रतीकात्मक पुनरावृत्ति दीपोत्सव में होगी। ‘प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन्ह आयसु दीन्हा...’ की परंपरा के अनुरूप उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्रीराम का तिलक कर राज्याभिषेक करेंगे। इससे पहले सुबह 10 बजे साकेत महाविद्यालय से रामराज्याभिषेक शोभायात्रा निकलेगी। इसमें पुष्पक विमान, रथ, घुड़सवार, सैनिकों की टुकड़ियां और रामकथा के विविध प्रसंग रामनगरी को त्रेतायुगीन अवधपुरी का स्वरूप देंगे।

राम मंदिर परिसर में भी जलेंगे एक लाख दीप

राम जन्मभूमि परिसर में भी दीपोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर परिसर में एक लाख दीप जलाए जाएंगे। इसके लिए पूरे परिसर को पांच सेक्टर में बांटकर 1500 मंदिर कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुक्रवार को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव गोविंद देव गिरि ने परिसर का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया।



उन्होंने बताया कि राम मंदिर समेत परिसर के सभी 18 मंदिरों में दीप जलाए जाएंगे। राम मंदिर को विशेष फसाड लाइट से रोशन किया जाएगा और रामलला को विशेष भोग अर्पित किया जाएगा। मंदिर परिसर में शनिवार के साथ दीपावली के दिन रविवार को भी दीप जलेंगे।