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अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म यात्रियों से खचाखच भरे रहे तो बस अड्डों और बाईपास पर भी बसों में जगह पाने के लिए मारामारी की स्थिति रही। कई श्रद्धालु घंटों ट्रेन का इंतजार करते दिखे। ट्रेनों में हालात ऐसे रहे कि बैठने की जगह मिलना तो दूर, खड़े होने तक की जगह नहीं बची।अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर दोपहर बाद से ही यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती रही। बनारस, लखनऊ, गोरखपुर और पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रही। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का जमावड़ा लगा रहा। ट्रेन के पहुंचते ही उसमें सवार होने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती। कई श्रद्धालु प्लेटफॉर्म पर घंटों बैठकर अगली ट्रेन का इंतजार करते रहे।ट्रेनों में जगह नहीं मिलने के कारण कुछ यात्री दरवाजों, सीढ़ियों और बाथरूम के आसपास बैठकर सफर करने को मजबूर दिखे। गोरखपुर जाने वाले श्रद्धालु अनिल सिंह ने बताया कि अब बस किसी तरह घर पहुंच जाएं, यही भगवान से प्रार्थना है।बसों में सवार होने के लिए लगी रही होड़रेलवे स्टेशन के साथ अयोध्या बाईपास और बस अड्डों पर भी यात्रियों का दबाव बना रहा। परिवहन निगम की बसें यात्रियों से भरकर रवाना होती रहीं, लेकिन अगली बस के पहुंचने से पहले ही उसमें सवार होने के लिए भीड़ जुट जाती। बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों के बीच होड़ लगी रही। परिवहन निगम प्रशासन ने परिचालकों को क्षमता से अधिक यात्रियों को न बैठाने के निर्देश दिए थे।एस्केलेटर पर गिरी वृद्धा, सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत रोका संचालनअयोध्या। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को यात्रियों की भीड़ के बीच एस्केलेटर से उतरते समय एक वृद्ध महिला श्रद्धालु का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ीं। अचानक हुई घटना से आसपास मौजूद यात्रियों में अफरातफरी मच गई। मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल एस्केलेटर बंद करा दिया, जिससे महिला गंभीर हादसे का शिकार होने से बच गईं। भीड़ के दबाव और धक्कामुक्की के चलते कुछ अन्य श्रद्धालु भी गिरते-गिरते बचे।