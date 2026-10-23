Ayodhya News: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस

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महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त ने कहा कि देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है। दत्त ने कहा कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्णा गौतम ने कहा कि मताधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पूर्व विधायक माधव प्रसाद और पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने भी निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता पर बल दिया।बैठक के बाद कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन से मशाल जुलूस शुरू हुआ। कार्यकर्ता वोट बचाओ, देश बचाओ... के नारे लगा रहे थे। रिकाबगंज चौराहे पर पुलिस ने जुलूस को रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ता वहीं बैठकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा का आह्वान किया। जुलूस में पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा,बसंत मिश्रा, नाजिश फातिमा, जय प्रताप गुप्ता, अशोक कनौजिया, हरजीत सिंह सलूजा, जनार्दन मिश्रा, मुस्लिम शेख, सुरेंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र सिंह सैनिक, विवेक प्रताप शर्मा, नीलम कुमारी, आसाराम सहित अन्य शामिल रहे।