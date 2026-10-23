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Ayodhya News: निकलीं श्रीराम बरातें, प्रभु दर्शन को आतुर दिखे लोग

Fri, 23 Oct 2026 11:31 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 23 Oct 2026 11:31 PM IST
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Processions of Lord Ram set out
राम बरात निकालते श्रद्धालु।
अयोध्या। रामजी की निकली सवारी, रामजी की लीला है न्यारी...की धुन पर शुक्रवार को रामनगरी भक्ति के रंग में सराबोर नजर आई। फतेहगंज, कोठापार्चा, हैदरगंज, अशोक पुरम-जप्ती और साहबगंज से निकलीं प्रभु श्रीराम की भव्य बरातों ने नगर को राममय कर दिया। गाजे-बाजे के बीच जय श्रीराम के उद्घोष से वातावरण गुंजायमान रहा। सड़कों पर उमड़े श्रद्धालु प्रभु श्रीराम के स्वरूप के दर्शन को आतुर दिखे।
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केंद्रीय दुर्गापूजा एवं रामलीला समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल ने कहा कि रामलीला समितियों ने पूर्व वर्षों की अपेक्षा इस बार समय से शोभायात्राएं निकालकर सराहनीय उदाहरण पेश किया है। वर्षों बाद केंद्रीय समिति के प्रयासों से यह बदलाव संभव हुआ। जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा, आरती और पूजन कर बरातों का स्वागत किया।
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फतेहगंज की बरात राजीव गुप्ता, रेवत प्रकाश पांडिया, प्रेमनाथ राय, पंकज जायसवाल, निखिल गुप्ता और अजय जायसवाल के नेतृत्व में निकली। कोठापार्चा की बरात की अगुवाई सिद्धार्थ महान, कन्हैया लाल यादव, आशीष महेंद्र, राजेंद्र सिंह वैभव, रामजी सोनी और शिव कुमार गुप्ता ने की। हैदरगंज में रजनीश गुप्ता, अशोक पुरम-जप्ती में पीयूष मौर्य और साहबगंज में धीरज दूबे रानू ने नेतृत्व किया।
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बरातों ने फतेहगंज चौराहा, कसाबबाड़ा, जनाना अस्पताल रोड, रिकाबगंज, चौक, गुदरी बाजार, राठहवेली, शोलापुरी, साहबगंज और रीडगंज सहित प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। रिकाबगंज स्थित नरेंद्रालय के निकट केंद्रीय समिति के स्वागत शिविर में गगन जायसवाल, जिला प्रवक्ता केशव बिगुलर, अतुल सिंह, जनार्दन पांडेय बबलू, रोहिताश्व चंद्र राजू, शिवजी गौड़, अजय विश्वकर्मा, अखिलेश पाठक, अमित कनौजिया, राजेश जायसवाल राजू, अंकुश गुप्ता, डॉ. अखिलेश वैश्य और अंजनी पांडेय समेत अन्य लोगों ने पूजन-अर्चन और प्रसाद वितरण कर बरातों का स्वागत किया।
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