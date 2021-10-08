Ayodhya News: बदमाशों से भिड़ी बहादुर महिला, खेत में फेंक दी चेन

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नसरतपुर निवासी सुरेश कुमार पांडेय बृहस्पतिवार दोपहर करीब एक बजे पत्नी के साथ नदरौली बाजार से बाइक से घर लौट रहे थे। कूरी-पुरुषोत्तमपुर के सरकारी नलकूप के पास बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक किया और पीछे बैठी महिला के गले से 15 ग्राम की सोने की चेन खींच ली। चेन टूटकर नीचे गिर गई। महिला ने तत्काल उसे उठा लिया और बदमाशों से भिड़ गई।महिला ने चेन बदमाशों के हाथ न लगे, इसके लिए उसे धान के खेत में फेंक दिया। इससे बौखलाए एक बदमाश ने तमंचा निकालकर गोली मारने की धमकी दी। इसके बावजूद महिला पीछे नहीं हटी। काफी देर तक दोनों पक्षों में गुत्थम-गुत्था होती रही। आखिरकार बदमाश खेत में घुसे और चेन तलाशकर अपने साथ ले गए।बदमाशों ने महिला का मोबाइल और बैग भी छीन लिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद दोनों सामान सड़क किनारे फेंक दिए। पीड़ित परिवार ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी लालचंद सरोज ने बताया कि पुलिस टीम को जांच में लगाया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।