Ayodhya News: उम्मीदों से रोशन हो गया बांसगांव

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30 जून 2026 को अंधेरे से आजादी के इंतजार में बांसगांव शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। इसमें गांव में बिजली न होने की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया था। खबर का संज्ञान लेने के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की पहल पर बिजली विभाग ने गांव का सर्वे कराया। इसके बाद विद्युत खंभे लगाने और लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। अब गांव में विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई है।अधिशासी अभियंता रोहित जैन के नेतृत्व में विभागीय टीम ने गांव का निरीक्षण किया था। टीम में उपमंडलीय अधिकारी राजेश कुमार, तकनीकी सहायक श्याममूर्ति और लाइनमैन शामिल रहे। क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव ने भी अधिकारियों को जल्द विद्युत आपूर्ति शुरू कराने के निर्देश दिए थे।अमर उजाला का जताया आभारग्रामीण राजकुमार और श्यामलाल ने गांव की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित करने के लिए अमर उजाला का आभार जताया। उन्होंने कहा कि खबर के बाद अधिकारियों ने गांव का दौरा कर विद्युतीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाई।बच्चों की पढ़ाई होगी आसानग्रामीणों ने बताया कि अब शाम होते ही गांव में अंधेरा नहीं छाएगा। बच्चों की पढ़ाई आसान होगी। इससे पहले उन्हें करीब 700 मीटर दूर नयापुरवा की विद्युत व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता था।