अयोध्या: राम मंदिर ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था संभालेंगे मदन मोहन पांडेय, नए सदस्यों को दी जा रही जिम्मेदारी

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में नए सदस्यों को महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में नवनियुक्त सदस्य मदन मोहन पांडेय को ट्रस्ट की बैंकिंग और लेखा व्यवस्था से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। वह वित्तीय लेनदेन, बैंकिंग प्रक्रियाओं और लेखा संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी व समन्वय में भूमिका निभाएंगे।

विज्ञापन