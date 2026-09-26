Ayodhya News: कबड्डी में अयोध्या ने प्रयागराज को 28-8 से हराया

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अन्य मुकाबलों में अमेठी हॉस्टल ने आगरा को 30-25, बरेली ने गोंडा को 32-31, सहारनपुर ने कानपुर को 16-4, मेरठ ने मिर्जापुर को 23-6 और मुरादाबाद ने चित्रकूटधाम को 28-12 से हराया। वाराणसी ने आजमगढ़ को 29-18 से मात दी। सैफई कॉलेज ने अयोध्या को 34-25 से हराया। बाद के मुकाबले में प्रयागराज ने बस्ती को 21-14 से शिकस्त दी।आगरा ने देवीपाटन को 30-28 और अमेठी हॉस्टल ने बरेली को 25-19 से हराया। सहारनपुर ने अलीगढ़ को 32-10, मेरठ ने गोरखपुर को 35-13, मुरादाबाद ने झांसी को 42-12 और वाराणसी ने लखनऊ को 29-17 से हराया। बस्ती और सैफई कॉलेज का मुकाबला 20-20 से बराबरी पर छूटा। आगरा ने बरेली को 34-23 और देवीपाटन ने अमेठी हॉस्टल को 29-4 से हराया। प्रतियोगिता का समापन रविवार को होगा।