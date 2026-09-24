अयोध्या: राम मंदिर में 42 संवेदनशील स्थानों पर लगेंगे सीसीटीवी, कड़ी होगी निगरानी

राम मंदिर परिसर में 42 संवेदनशील स्थानों पर जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। नवनियुक्त सीईओ एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्र ने कार्यभार संभालने के बाद मंदिर परिसर की सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की निगरानी बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत मंदिर परिसर के लगभग 42 संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

विज्ञापन