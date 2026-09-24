फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Ayodhya: CCTV cameras to be installed at 42 sensitive locations in the Ram Mandir

अयोध्या: राम मंदिर में 42 संवेदनशील स्थानों पर लगेंगे सीसीटीवी, कड़ी होगी निगरानी

Thu, 24 Sep 2026 07:51 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 24 Sep 2026 07:51 PM IST
सार

राम मंदिर परिसर के लगभग 42 संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सीईओ के आवास के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और यात्री सुविधा केंद्र स्थित उनके कार्यालय में भी सीसीटीवी कनेक्शन बढ़ाने की योजना है।

विज्ञापन
Ayodhya: CCTV cameras to be installed at 42 sensitive locations in the Ram Mandir
अयोध्या का राम मंदिर। - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राम मंदिर परिसर में 42 संवेदनशील स्थानों पर जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। नवनियुक्त सीईओ एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्र ने कार्यभार संभालने के बाद मंदिर परिसर की सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की निगरानी बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत मंदिर परिसर के लगभग 42 संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

विज्ञापन


सीईओ के आवास के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और यात्री सुविधा केंद्र स्थित उनके कार्यालय में भी सीसीटीवी कनेक्शन बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा विभिन्न एजेंसियों के कर्मचारियों की निगरानी के लिए एक समिति गठित करने की तैयारी है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - रायबरेली में अखिलेश: बोले- पीडीए ने अपनी ताकत और गिनती का एहसास कराया, 24 में हराया 27 में साफ कर देंगे
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट के पूर्व महासचिव अब आरोपियों के खिलाफ अदालत में देंगे गवाही, गवाह बनेंगे चंपत राय

कर्मचारियों के कामकाज पर भी होगी नजर
राम मंदिर की व्यवस्थाओं में विभिन्न निजी संस्थानों और एजेंसियों के कर्मचारी तैनात हैं। अब इनकी कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों की निगरानी के लिए एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक कर्मचारी अपनी सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्धारित तरीके से पालन कर रहा है या नहीं। इस कदम से कर्मचारियों के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed