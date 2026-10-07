Ayodhya News: ट्रेन में महिला किसान नेता की चोटी खींचने का आरोप

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विरोध के चलते कैफियत एक्सप्रेस करीब 45 मिनट स्टेशन पर खड़ी रही। सूचना पर इंस्पेक्टर संजय मौर्य पुलिस बल के साथ पहुंचे। आसपास की चौकियों से भी फोर्स बुला ली गई। पुलिस की बातचीत के बाद टीटी ने महिला से माफी मांग ली। इसके बाद किसान नेता शांत हुए और ट्रेन आगे रवाना हो गई। संवाद विज्ञापन

विरोध के चलते कैफियत एक्सप्रेस करीब 45 मिनट स्टेशन पर खड़ी रही। सूचना पर इंस्पेक्टर संजय मौर्य पुलिस बल के साथ पहुंचे। आसपास की चौकियों से भी फोर्स बुला ली गई। पुलिस की बातचीत के बाद टीटी ने महिला से माफी मांग ली। इसके बाद किसान नेता शांत हुए और ट्रेन आगे रवाना हो गई। संवाद

रुदौली। कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन में भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी महिला के साथ कथित अभद्रता और चोटी खींचने के आरोप पर मंगलवार को रुदौली रेलवे स्टेशन पर हंगामा हो गया। ट्रेन के पहुंचते ही किसान यूनियन के कई नेता नीचे उतर आए और संबंधित टीटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे।