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करीब एक घंटे से अधिक समय तक संबोधन में आकाश आनंद ने प्रदेश में भाजपा सरकार के दस साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अयोध्या के दीपोत्सव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दीपों की संख्या का रिकॉर्ड तो बना, लेकिन गरीबों के घरों में रोशनी और युवाओं के जीवन में रोजगार नहीं पहुंचा।बीकापुर की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है। इलाज के लिए लोगों को लखनऊ जाना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में 25 हजार स्कूल बंद कर दिए गए और शिक्षकों के करीब 1.40 लाख पद खाली हैं। सरकार इन पदों को भरने के बजाय वेतन देने के लिए धन की कमी का हवाला देती है।आकाश ने कहा कि प्रदेश में दो करोड़ युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। कई जगह सड़कें टूट रही हैं और पुलों की स्थिति भी ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को एनकाउंटर की राजनीति करने वाली सरकार बताया। इस कार्यक्रम को बसपा सुप्रीमो मायावती संबोधित करेंगी। जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, अयोध्या मंडल प्रभारी दिलीप कुमार विमल, दिनेश चंद्र, दुर्गेश सिंह, सुरेश यादव, रामगोपाल कोरी, सूरत सिंह आदि मौजूद रहे।आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस को घेराआकाश ने कहा कि आजादी के बाद दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस दलितों और पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं दिला सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस का इतिहास सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान की किताब दिखाना अलग बात है, लेकिन उसके मूल्यों और विचारों का सम्मान करना जरूरी है।सपा नेताओं के बयान में विरोधाभाससपा पर निशाना साधते हुए आकाश ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही पार्टी अपनी राजनीतिक रणनीति और सामाजिक समीकरण बदलने लगती है। आंबेडकरवादी होने का दावा करने वाली सपा के नेताओं के बयानों और व्यवहार में विरोधाभास है। उन्होंने रामगोपाल यादव की एक टिप्पणी को बहुजन समाज के सम्मान से जोड़ते हुए माफी मांगने की मांग की।नौ प्रत्याशियों के नाम घोषित, वोट भी मांगेजनसभा के दौरान आकाश आनंद ने बीकापुर सीट से जितेंद्र सिंह बब्लू समेत नौ विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर पार्टी के पक्ष में समर्थन मांगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुटने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही छह दिसंबर को लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की।ये प्रत्याशी किए गए घोषितबीकापुर : जितेंद्र सिंह बब्लूकटेहरी : मारुत मिश्राआलापुर : केडी गौतमअकबरपुर : मनोज कुमार वर्माजलालपुर : दयाराम राजभरजयसिंहपुर : मधुलता वर्माबाराबंकी सदर : मोहम्मद मुव्वसिरलंभुआ सदर : शैलेंद्र कुमार सिंहसुल्तानपुर मो. इम्तियाज अहमद