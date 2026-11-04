फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Actress Ada Sharma enthralled the audience with her Ram Bhajan in Marathi

Ayodhya News: मराठी में राम भजन गाकर अभिनेत्री अदा शर्मा ने बांधा समां

Wed, 04 Nov 2026 11:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 04 Nov 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Actress Ada Sharma enthralled the audience with her Ram Bhajan in Marathi
अयोध्या। एक निजी कार्यक्रम में अयोध्या पहुंचीं बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा ने कहा कि रामनगरी अयोध्या अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ विकास की नई संभावनाओं को भी साकार कर रही है। यहां का आध्यात्मिक वातावरण और तेजी से बदलता स्वरूप लोगों को आकर्षित कर रहा है।
विज्ञापन

अदा शर्मा ने मराठी भाषा में राम भजन प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी भक्ति प्रस्तुति ने कार्यक्रम में आध्यात्मिक माहौल बना दिया। कार्यक्रम में अयोध्या रंगमहल पीठाधीश्वर रामशरण दास, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और बीकापुर विधायक डॉ. अमित सिंह चौहान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अभिनेत्री की रामभजन प्रस्तुति कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रही। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed