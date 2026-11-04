Ayodhya News: मराठी में राम भजन गाकर अभिनेत्री अदा शर्मा ने बांधा समां

विज्ञापन



अदा शर्मा ने मराठी भाषा में राम भजन प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी भक्ति प्रस्तुति ने कार्यक्रम में आध्यात्मिक माहौल बना दिया। कार्यक्रम में अयोध्या रंगमहल पीठाधीश्वर रामशरण दास, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और बीकापुर विधायक डॉ. अमित सिंह चौहान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अभिनेत्री की रामभजन प्रस्तुति कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रही। संवाद

विज्ञापन

अयोध्या। एक निजी कार्यक्रम में अयोध्या पहुंचीं बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा ने कहा कि रामनगरी अयोध्या अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ विकास की नई संभावनाओं को भी साकार कर रही है। यहां का आध्यात्मिक वातावरण और तेजी से बदलता स्वरूप लोगों को आकर्षित कर रहा है।