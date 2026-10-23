फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Accused of failing to pay Rs 2.83 lakh for bamboo taken on credit

Ayodhya News: उधार बांस लेकर 2.83 लाख रुपये नहीं देने का आरोप

Fri, 23 Oct 2026 11:25 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 23 Oct 2026 11:25 PM IST
विज्ञापन
Accused of failing to pay Rs 2.83 lakh for bamboo taken on credit
अयोध्या। त्योहारों पर मूर्तियां बनाने के लिए उधार बांस लेने के बाद 2.83 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने का मामला सामने आया है। नहरबाग निवासी बांस कारोबारी रीता देवी ने मूर्तिकार उत्तम पाल, उसके साथी बल्ले मौर्य और जमीन मालिक विशाल यादव के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है।
विज्ञापन

रीता देवी के अनुसार, वह करीब 30 वर्षों से उत्तम पाल को बांस की आपूर्ति कर रही हैं। उत्तम गणेश, लक्ष्मी और दुर्गा पूजा समेत विभिन्न त्योहारों के लिए मूर्तियां बनाने को सालभर उनसे उधार बांस लेता था। पहले मूर्तियां बिकने के बाद भुगतान कर देता था, लेकिन इस बार कुछ अधूरी मूर्तियां छोड़कर चला गया।
विज्ञापन

आरोप है कि बल्ले मौर्य और विशाल यादव ने 100 से अधिक मूर्तियां बेचकर रकम प्राप्त की, लेकिन रीता देवी का बकाया नहीं चुकाया। उनके पास बांस आपूर्ति के बिल भी हैं। सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed