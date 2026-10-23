Ayodhya News: उधार बांस लेकर 2.83 लाख रुपये नहीं देने का आरोप

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रीता देवी के अनुसार, वह करीब 30 वर्षों से उत्तम पाल को बांस की आपूर्ति कर रही हैं। उत्तम गणेश, लक्ष्मी और दुर्गा पूजा समेत विभिन्न त्योहारों के लिए मूर्तियां बनाने को सालभर उनसे उधार बांस लेता था। पहले मूर्तियां बिकने के बाद भुगतान कर देता था, लेकिन इस बार कुछ अधूरी मूर्तियां छोड़कर चला गया।आरोप है कि बल्ले मौर्य और विशाल यादव ने 100 से अधिक मूर्तियां बेचकर रकम प्राप्त की, लेकिन रीता देवी का बकाया नहीं चुकाया। उनके पास बांस आपूर्ति के बिल भी हैं। सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।