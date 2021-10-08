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Ayodhya News: चढ़ावा चोरी के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपियों की पेशी आज

Wed, 14 Oct 2026 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 14 Oct 2026 12:34 AM IST
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Accused detained in jail in connection with the theft of temple offerings to be produced in court today
अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जिला कारागार अयोध्या में निरुद्ध आरोपियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में बुधवार को पेश किया जाएगा। इस दौरान आरोपियों के विरुद्ध पुलिस की ओर से दाखिल आरोप पत्र पढ़कर सुनाया जाएगा।
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उसके बाद आरोप के गठन (चार्ज फ्रेम) की कार्यवाही की जाएगी। सभी आठों आरोपियों पर चार्ज फ्रेम होने के बाद ही आगे की अदालती कार्यवाही शुरू हो सकती है। मामले के विवेचक आशुतोष तिवारी ने 23 सितंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसके बाद से प्रकरण में अदालती कार्यवाही शुरू हो गई। विवेचक के प्रस्तुत आरोप पत्र में कृष्ण मोहन,चंपत राय सहित 133 गवाहों की भारी भरकम सूची अदालत में दाखिल की गई है। -संवाद
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