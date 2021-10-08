Ayodhya News: मां कामाख्या और गोमती तट पर जलेंगे 2.51 लाख दीप

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मंगलवार को विधायक रामचंद्र यादव ने बताया कि दीपोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। आयोजन को भव्य बनाने के लिए बिजली, राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा समेत कई विभागों के स्वयंसेवकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। मां कामाख्या धाम के पुजारी इंद्रेश कौशिक ने बताया कि गोमती तट पर संध्या आरती के साथ दीपोत्सव की शुरुआत होगी। नगर पंचायत अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ल, अधिशासी अधिकारी निखिलेश मिश्र और गन्ना समिति अध्यक्ष निर्मल शर्मा भी तैयारियों में जुटे हैं। (संवाद)

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रुदौली। रामनगरी के दीपोत्सव की तर्ज पर मां कामाख्या धाम और गोमती नदी के तट पर छह नवंबर को धनतेरस के दिन 2.51 लाख दीप जलाए जाएंगे। छठे दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें करीब एक हजार स्वयंसेवक, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगी।