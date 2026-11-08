Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Accessible path for the visually impaired introduced at Ayodhya Ram Mandir

Ayodhya News: अयोध्या राम मंदिर में दृष्टिबाधितों के लिए सुगम मार्ग शुरू

Sun, 08 Nov 2026 01:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 08 Nov 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Accessible path for the visually impaired introduced at Ayodhya Ram Mandir
अयोध्या। हर भक्त श्री राम तक पहल के तहत अयोध्या राम मंदिर में दृष्टिबाधित श्रद्धालुओं के लिए सुगम मार्ग परियोजना का शुभारंभ शनिवार को हुआ। दीपोत्सव के पावन दिन 800 मीटर लंबे स्पर्श-संवेदनशील और ब्रेल-सक्षम पैनल का उद्घाटन किया गया। ये पैनल दृष्टिबाधित श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में आसानी से रास्ता पहचानने और स्वतंत्र रूप से दर्शन करने में मदद करेंगे। यह पहल भक्ति के अनुभव को सभी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
विज्ञापन

हर भक्त श्री राम तक एक डिजिटल पहल है। इसके तहत देशभर के श्रद्धालुओं को डिजिटल मंच पर राम लिखने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस प्रयास से 3.45 लाख से अधिक उपयोगकर्ता जुड़े। उनकी डिजिटल भागीदारी ने ब्रेल-सक्षम पैनल लगाने में सहयोग दिया।
विज्ञापन

उद्घाटन के दिन सरयू घाट पर 1.5 लाख दीये भी प्रज्वलित किए गए। आईटीसी के डिविजनल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रोहित डोगरा ने कहा कि भक्ति का अनुभव सभी के लिए सुलभ होना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed