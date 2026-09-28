फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   A thematic gate will be constructed at the village entrance; a rural tourism center is ready in Abanpur Saroha

Ayodhya News: गांव के प्रवेश पर बनेगा थीमेटिक गेट, अबानपुर सरोहा में ग्रामीण पर्यटन केंद्र तैयार

Mon, 28 Sep 2026 11:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 28 Sep 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
A thematic gate will be constructed at the village entrance; a rural tourism center is ready in Abanpur Saroha
34- अबानपुर सरोहा में निर्माणाधीन भवन-विभाग
अयोध्या। मसौधा ब्लॉक के अबानपुर सरोहा गांव में ग्रामीण पर्यटन केंद्र आकार ले रहा है। गांव के प्रवेश पर आकर्षक थीमेटिक गेट के साथ विकसित किए जा रहे केंद्र का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। फिलहाल यात्री हॉल, टॉयलेट ब्लॉक, साइनेज और गेट की फिनिशिंग का काम चल रहा है। केंद्र तैयार होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को ठहरने के साथ जरूरी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी।
विज्ञापन


करीब एक करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रहे केंद्र में पेयजल, स्टोन बेंच, सैंड स्टोन फ्लोरिंग, इंटरलॉकिंग और प्रकाश व्यवस्था समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। परिसर को ग्रामीण परिवेश के अनुरूप विकसित किया जा रहा है, ताकि पर्यटकों को सुविधाजनक माहौल मिल सके। परियोजना के लिए अब तक 90 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। परिसर में भवन का ढांचा लगभग तैयार है और अंदरूनी कार्य के साथ फिनिशिंग का काम जारी है। गांव के प्रवेश पर बनने वाला थीमेटिक गेट केंद्र को अलग पहचान देगा।
विज्ञापन

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि पर्यटन विभाग से प्राप्त धनराशि से परियोजना का निर्माण कराया जा रहा है। काम अंतिम चरण में है और शेष कार्य पूरा कराया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed