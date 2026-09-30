Ayodhya News: हर विषय का बनेगा 1000 सवालों का बैंक

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कुलपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगारपरक प्रतिस्पर्धा और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना जरूरी है। उन्होंने प्रत्येक विषय के लिए एक हजार बहुविकल्पीय प्रश्नों का मानक प्रश्न बैंक तैयार करने के निर्देश दिए। इससे विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक व तार्किक क्षमता विकसित करने के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। विज्ञापन

विषय संयोजकों ने प्रश्नपत्रों के प्रारूप प्रस्तुत किए। सुझावों के आधार पर मानकीकृत प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा। कुलसचिव विनय कुमार सिंह ने इसे समयबद्ध लागू करने की बात कही। बैठक में वित्त अधिकारी पूर्णेन्दु शुक्ल समेत शिक्षक मौजूद रहे। संवाद कुलपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगारपरक प्रतिस्पर्धा और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना जरूरी है। उन्होंने प्रत्येक विषय के लिए एक हजार बहुविकल्पीय प्रश्नों का मानक प्रश्न बैंक तैयार करने के निर्देश दिए। इससे विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक व तार्किक क्षमता विकसित करने के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।विषय संयोजकों ने प्रश्नपत्रों के प्रारूप प्रस्तुत किए। सुझावों के आधार पर मानकीकृत प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा। कुलसचिव विनय कुमार सिंह ने इसे समयबद्ध लागू करने की बात कही। बैठक में वित्त अधिकारी पूर्णेन्दु शुक्ल समेत शिक्षक मौजूद रहे। संवाद

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अयोध्या। अवध विश्वविद्यालय में परीक्षा प्रणाली में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। मंगलवार को कौटिल्य प्रशासनिक भवन सभागार में कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में विषय संयोजकों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें परीक्षा पैटर्न में गुणात्मक बदलाव और पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं से जोड़ने पर चर्चा हुई।