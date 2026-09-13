Ayodhya News: तेलंगाना की 75 साधिकाओं ने की नृत्य आराधना

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तीर्थ क्षेत्र की ओर से ऐसे आयोजनों के प्रभारी शैलेंद्र शुक्ल ने बताया कि तेजस्विनी के नेतृत्व में आई इन 75 साधिकाओं ने द्वितीय बेला में तीन घंटे की नृत्य आराधना के बाद प्रभु श्रीराम समेत परिसर में सभी देवी देवताओं का दर्शन पूजन किया।



अयोध्या। तेलंगाना से आई 75 साधिकाओं ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की यज्ञशाला में मनमोहक नृत्य के माध्यम से प्रभु श्रीराम की आराधना की।