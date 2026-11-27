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जिले में मौजूदा समय में करीब 6.48 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें इंडियन ऑयल के 3,30,854, भारत पेट्रोलियम के 1,79,124 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 1,38,287 उपभोक्ता हैं। ईरान-अमेरिका संघर्ष के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से मार्च से ही नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने पर रोक लगी है। इसके साथ ही पहले से कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को डबल बॉटल कनेक्शन देने की सुविधा भी बंद कर दी गई।ऐसे में करीब आठ महीने से लोग नया कनेक्शन लेने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार करीब 67 हजार लोग इससे प्रभावित हैं। इनमें करीब 37 हजार लोग नए कनेक्शन के लिए लाइन में हैं। शेष करीब 30 हजार लोग डीबीसी के इंतजार में हैं। व्यवस्था शुरू न होने से शादी-विवाह के दौरान लोगों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।करीब तीन महीने पहले नए गैस कनेक्शन के लिए बुकिंग कराई थी। रसीद भी मिल गई, लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं मिला। ऐसे में इंडक्शन पर खाना बनाना पड़ रहा है।-आदित्य तिवारी, श्रीराम पुरम कॉलोनीकरीब सात महीने से नए कनेक्शन के लिए गैस एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं। कई बार बिजली नहीं रहने पर इंडक्शन भी काम नहीं आता। ऐसी स्थिति में होटल से खाना मंगाना पड़ता है।-सागर पांडेय, नंदापुरएक ही सिलिंडर होने से कई बार परेशानी होती है। इसलिए डबल बॉटल कनेक्शन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन आवेदन ही नहीं लिया जा रहा है। एजेंसी की ओर से बताया जाता है कि कंपनी से रोक लगी है। कई बार सिलिंडर खत्म होने के बाद तत्काल रिफिल नहीं मिल पाती।-शिवम तिवारी, जनौरागैस की किल्लत के दौरान एक ही सिलेंडर होने से काफी परेशानी हुई थी। तभी से दूसरे सिलेंडर के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं मिल सका है।-अमित कुमार, अंजनाकच्चे तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर पैदा हुए संकट के बीच नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने की व्यवस्था प्रभावित हुई थी। नए कनेक्शन के साथ डबल बॉटल कनेक्शन पर भी रोक जारी है। इसकी बहाली की समय-सीमा भी स्पष्ट नहीं है।-बृजेश मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी, अयोध्या