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Ayodhya News: बनेंगे 13 थीमेटिक गेट और 20 सेल्फी पॉइंट

Wed, 04 Nov 2026 12:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 04 Nov 2026 12:43 AM IST
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13 thematic gates and 20 selfie points will be created
अयोध्या। दीपोत्सव पर शहर में 13 थीमेटिक प्रवेश द्वार और 20 सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। इनमें रामायण के प्रमुख प्रसंगों, सातों कांड और प्रभु श्रीराम की लीलाओं का चित्रण होगा।
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तीन थीमेटिक गेट हाईवे के प्रवेश मार्गों पर और दस राम की पैड़ी पर बनाए जा रहे हैं। इन पर रामायण की चौपाइयां अंकित होंगी। दस सेल्फी पाॅइंट रामकथा मार्ग और दस लता चौक से राम की पैड़ी तक स्थापित किए जाएंगे। धनुष के आकार में तैयार हो रहे ये सेल्फी पॉइंट श्रद्धालुओं को रामायण के प्रसंगों से जोड़ने के साथ दीपोत्सव की यादों को संजोने का अवसर देंगे।
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